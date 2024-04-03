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Mehmet Özcan 5 yıl önce devretmişti... Geri aldı!

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP'nin Keşan Belediye Başkanı Adayı olan Op Dr Mehmet Özcan, mazbatasını aldıktan sonra belediyeye giderek 5 yıl önce Mustafa Helvacıoğlu’na devrettiği görevi yeniden alarak görevine başladı

SİYASET 03.04.2024, 18:11
Mehmet Özcan 5 yıl önce devretmişti... Geri aldı!

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP'nin Keşan Belediye Başkanı Adayı olan Op. Dr. Mehmet Özcan, mazbatasını aldıktan sonra belediyeye giderek 5 yıl önce Mustafa Helvacıoğlu’na devrettiği görevi yeniden alarak görevine başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Keşan Belediye Başkanlığı için İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını alan Mehmet Özcan'a eşi Şengül Özcan ile CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Edirne Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Keşan Belediye Başkanı Özcan Özan ile Yenimuhacir Belediye Tamer Kıral’a Keşan İlçe Seçim Kurulu Hakimi Mehmet Tuncay tarafından mazbataları hayırlı olması temennisi ile takdim edilirken, İl Genel Meclis Üyeleri ile belediye meclis üyelerine de mazbatalarına kavuştu.

Mazbata töreninde konuşan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 5 yılın kolay geçmediğini belirterek, yerel seçim başarısında katkısı olanlara teşekkür etti. Çakır, 5 sene sonra Beğendik’i de alacaklarını belirterek, "5 sene sonra 3’te 3 yapacağız" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün de 1977 yılından bu yana CHP'yi birinci parti yaptıklarını belirterek, "Bundan sonra bir emanet daha kaldı. O da iktidar. 2028’de de o emaneti de geri alacağız. Bu gururu bizlere yaşattığınız için CHP'nin ve Cumhuriyetin 100. Yılında ben de bir milletvekili olarak bu gururu yaşadığım için, yaşattığınız için hepinize saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Törende önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral da birer konuşma yaparak, zaferde yanlarında olan partililere, kadınlara, gençlere  "Bundan sonra her şey daha güzel olacak!” diyerek teşekkür ettiler.

Konuşmalar sonrasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına gidilerek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra parti çelengi takdim edildi. Çelenk töreninden sonra kalabalık bir toplulukla marşlar ve sloganlar eşliğinde devir-teslim töreni için Keşan Belediyesi’ne gidildi.

Başkan Özcan, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi girişinde, belediye personeli tarafından meşale ve çiçeklerle karşılandı.

HELVACIOĞLU: “ROZETİ  BENİM YAKAMA TAKMIŞTI BEN DE KENDİSİNE TAKDİM EDİYORUM”

Kendisini karşılayan personel ve vatandaşları selamlayan Özcan, devir teslim için Keşan Belediye Başkanlığı makamına geçti. Mehmet Özcan ile beraberindekiler, Helvacıoğlu ile meclis üyeleri tarafından çiçekle karşılandı. Makam odasında düzenlenen programda Özcan, Helvacıoğlu’na Keşan’a yaptığı hizmetlerden dolayı hatıra tabağı hediye etti.

Programda konuşan Mustafa Helvacıoğlu, 2019-2024 yılları arasında Keşan Belediye Başkanlığı görevini yürütme nasibi olduğunu belirterek, “Bugün görevi Mehmet Başkanıma teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Özcan, Helvacıoğlu’nu uğurladı.

ÖZCAN, PERSONEL VE HALKA SESLENDİ

Daha sonra, kendisini bekleyen personele ve vatandaşlara seslenmek için Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde kurulan sahneye çıkan Mehmet Özcan, herkesi selamlayarak şunları söyledi:

“İnsanlar fırsatları iyi kullanmalı. Kendi elimle terk ettiğim, sizin elinizle geri aldım. Mustafa kardeşime yaptığı işlerden dolayı teşekkür ederim. Şimdi biz çok daha büyük işler yapacağız. Bu seçim Keşan’da sadece CHP'nin galibiyeti ile bitmedi. Türkiye genelinde aldığımız birinci parti ünvanı bize çok anlamlı geliyor. Çünkü bu iktidar milletin fiyat artışlarıyla, zamlar ile ne kadar ezildiğinin hiç farkında değildi. yukarıdan bakıp halkı hiçbir şey bilmeyen canlılar gözüyle görmeye başladılar ama Allah büyük, taş önlerine geliverdi. Hem de kocaman bir Cumhuriyet Halk Partisi kayası… Bundan sonra hem belediye olarak işlerimizi düzgün yapacağız hem de vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye 22 yıldır, hele son 8 yıldır çok şeyler kaybetti. Bunların tekrar geri gelmesi için halkına güvenen, insanından korkmayan iktidarlar lazım. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. Yalanla dolanla 15 yıl işimiz olmadı bundan sonra da olmayacağına emin olun. Biz kazandık, daha iyisini ve daha güzelini yapacağız. Demokrasimiz daha güzel olacak. Şimdi hemen işe başlamamız lazım. Daha gelmeden elektriklerimiz kesilmeye başladı. Gerçek bu. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Şimdi sizlerden müsaade istiyorum ve meclis üyelerimiz ile birlikte yapacak işlerimize ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek başlayalım.”

Başkan Özcan, dahasonra Başkanlık Makamı’nda tebrikleri kabul ederek görevine de resmen başlamış oldu.

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