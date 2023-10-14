Mehmet Kerman'dan Fatma Aksal'a ziyaret

Önceki dönem İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal’ı TBMM’deki makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ziyaret ile ilgili olarak “ Gazi Meclisimizde ziyaretimize gelen İpsala önceki dönem Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Kerman’a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki dönem İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise “Partimizin kıymetli Edirne Milletvekilimiz Sayın Dr. Fatma Aksal'ı Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettim.

Misafirperverlikleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum.

Durmak yok yola devam.”dedi.

Kerman daha sonra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’a da nezaket ziyareti gerçekleştirdi.