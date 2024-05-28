Mehmet Akalın’dan Işıkhan’a tepki

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarının emeklilere bir aylık ücretsiz ev sahipliği yapmasına eleştiri getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın,TBMM’de yaptığı konuşmada, KYK yurtlarının emeklilere 1 aylık ücretsiz ev sahipliği yapmasını eleştirdi.

Akalın’ın konuşması şöyle;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki uygun olan yurtların, bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Öncelikle 10.000 lira alan emeklinin tatil yapabileceğine inanmanız mı daha acımasızca, yoksa insanlara kuş kadar maaş verilmesini mantıklı bulmanız mı daha vahim, karar vermek gerçekten zor.

Diyelim ki; emeklilerimiz bu yurtları tercih etti öğrenciler gibi 8-10 kişiyi bir odaya sıkıştırıp altlı üstlü mü yatıracaksınız?

Asıl meseleyi sükûtla geçiştirmeyi bırakın,bu tür gereksiz çözümlerle değil, emeklilerimize daha adil bir yaşam sağlayacak kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

Emeklilerimize daha iyi bir yaşam sunmak istiyorsanız, maaşlarında iyileştirmeler yapın, tatil yapma konusunda kendi tercihlerini özgürce yapabilmelerini sağlayın!”