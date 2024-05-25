Mehmet Akalın, tarım ve gıda güvenliğine dikkat çekti

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM kürsüsünde tarım ve gıda güvenliği konularında Türkiye'nin karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukların üstesinden gelmek için atılması gereken adımlara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Mehmet Akalın, lisanslı depoculuğun tarım ve gıda güvenliği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "TMO'nun geçmişte gerçekleştirdiği buğday ithalatı, ülkemizdeki stok yönetimindeki eksiklikleri ve plansızlıkları gözler önüne sermiştir. Etkili bir stok yönetimi, gıda güvenliğimizi doğrudan etkilemektedir" dedi.

ÇİFTÇİLERE ACİL DESTEK ÇAĞRISI Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını belirten Prof. Dr. Akalın, acil destek ve adil fiyat politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Akalın, "Çiftçimizin üretim maliyetleri her geçen gün artmakta ve bu durum onların ekonomik olarak zorlanmalarına neden olmaktadır. Acil destekler ve adil fiyat politikaları, çiftçilerimizin bu zor zamanları atlatmalarına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

TARIMDA HAKSIZ KAZANÇLARIN ÖNLENMESİ VE REFORM İHTİYACI Gıda ve tarım sektörlerinde haksız kazançların önlenmesi, enflasyon kontrolü ve tarım politikalarında gereken reformların yapılması gerektiğini dile getiren Milletvekili Akalın, "Tarım politikalarımızda köklü reformlar yaparak, gıda ve tarımda haksız kazançları önlemeli ve enflasyon kontrol altına alınmalıdır. Modern ve dijital tarım tekniklerinin benimsenmesi, üretim verimliliğini artırarak tarımın sürdürülebilirliğini sağlayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, Türkiye'nin tarım ve gıda güvenliği konusunda önemli adımlar atması gerektiğine vurgu yaparak, bu konuların ülkenin geleceği için hayati önem taşıdığını belirtti.