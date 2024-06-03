Mehmet Akalın: “Siyasi ahlak yasası hayata geçirilmeli”

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, ülkemizin demokratik yapısının güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için Siyasi Ahlak Yasası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'te yaptığı konuşmada Akalın, bu önemli yasa tasarısının eksikliğinin ve iktidar döneminde şeffaflık ile hesap verebilirliğin yetersizliğinin çeşitli alanlarda yozlaşmaya yol açtığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, ülkemizin demokratik yapısının güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için Siyasi Ahlak Yasası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'te yaptığı konuşmada Akalın, bu önemli yasa tasarısının eksikliğinin ve iktidar döneminde şeffaflık ile hesap verebilirliğin yetersizliğinin çeşitli alanlarda yozlaşmaya yol açtığını belirtti.

Akalın dünya ülkelerinden örnek göstererek Türkiye'de de siyasi ahlak yasasının acilen uygulanması gerektiğini söyledi. Akalın mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Bu parlamento çatısı altında Siyasi Ahlak Yasası'nın olmamasının ve bunun etkilerini tartışmanın ne kadar acı olduğunu görüyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin olmaması sonucu birçok alanda yozlaşmalar yaşanıyor” dedi

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"HESAP VERİLEBİLİRLİK ARTACAK"

Mehmet Akalın, yasa tasarısının tüm siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarını, yolsuzluk yapmalarını ve çıkar çatışmalarına girmelerini önleyecek düzenlemeler içermesi gerektiğini belirtti. “Mal varlığı beyanı, hediye kabul etme kuralları ve çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik tedbirler, kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin hesap verebilirliğini artıracak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacaktır” diye ekledi.

"TOPLUMSAL GÜVEN GELECEK"

Akalın, Siyasi Ahlak Yasası'nın kamu görevlilerinin şeffaf bir şekilde çalışmasını zorunlu kılarak halkın devlete olan güvenini yeniden tesis edeceğine dikkat çekti. “Bu yasa, toplumda etik ve ahlaki kuralların güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu da güveni artıracaktır” dedi.

"CAYDIRICI ROL OYNAYACAK"

“Yolsuzluk sadece kamu kaynaklarının israf edilmesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal adaleti zedeler ve ekonomik kalkınmayı engeller. Kurumları çürütür ve devletleri zayıflatır” diyen Akalın, yasanın yolsuzlukla mücadelede caydırıcı bir rol oynayacağını ve kamu görevlilerinin dürüstlükle görev yapmalarını teşvik edeceğini vurguladı.

"ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM SAĞLAMAK GEREK"

Akalın, birçok gelişmiş ülkenin kamu görevlilerinin etik ve ahlaki standartlara uygun davranmasını sağlamak için benzer yasalar çıkardığını belirtti. “Bizim de uluslararası alanda saygın bir konumda olabilmemiz için bu standartlara uyum sağlamamız gerekmektedir” dedi.

Sözlerini, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş; ‘Bir milletin ahlak değeri o milletin yükselmesini sağlar. Bir milletin gücü zengin olmaktan çok, ahlaki değeriyle ölçülür’” diyerek bitiren Akalın, Siyasi Ahlak Yasası'nın çıkarılmasının ülkemizin demokratik yapısının güçlenmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, toplumsal güvenin artması ve uluslararası standartlara uyum sağlaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.