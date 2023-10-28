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Mehmet Akalın'dan 'emeklilere' destek

SİYASET 28.10.2023, 10:15
Mehmet Akalın'dan 'emeklilere' destek

Edirne milletvekili Mehmet Akalın, TBMM’de emeklilerin durumuna dikkat çektiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Meclis kürsüsünden emeklilerin mali durumlarına ve yaşam standartlarına dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Akalın, ülkemizde yaklaşık 16 milyon kişinin emekli aylığı aldığını ve bu emeklilerin büyük bir kısmının, neredeyse dörtte üçünün 7.500 lira maaş aldığını belirtti. Günümüz ekonomik koşullarında bu maaşla geçinmenin zor olduğunu vurgulayan Akalın, kiracı olan emeklilerin barınma ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığına dikkat çekti.

Akalın, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağına dair yapılan açıklamaları eleştirerek, bu ödemenin sadece çalışmayan emekliler için geçerli olacağını ve çalışan emeklilerin zaten geçinemiyor olmasından dolayı çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi. Ayrıca, çalışan emeklilerin toplam emekli nüfusunun sadece yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında emeklilik kavramının ve yaşam standartlarının dünya genelindeki farklılıklarına değinen Akalın, milletvekillerini ve toplumu, emeklilerin yaşadığı zorlukları ve emeklilik standartlarını iyileştirme gerekliliğini düşünmeye davet etti. Akalın, farklı dillerde "emekli" kelimesinin arama motorunda nasıl görseller ürettiğine dair bir karşılaştırma yaparak, Türkiye'de emeklilerin yaşadığı zorlukları vurguladı.

Akalın, emeklilik yaşamının diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'deki emeklilerin daha zor koşullarda yaşadığını ve emeklilikte yaşa takılan ülkelerden bir örnek olarak Nijerya'nın durumunu dile getirdi. Milletvekili Akalın'ın bu önemli konuşması, emeklilerin mali durumları ve yaşam standartlarına dair farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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