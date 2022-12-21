Meclis tatile giriyor... EYT 2023'e kaldı!

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı.ANKARA (İGFA) -AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek. 26 Aralık'a kadar gündemin ön sıralarına alınan teklifler tamamlanacak. Alınan tatil kararıyla EYT düzenlemesi 2023 yılına kaldı.

Genel Kurul, kanun teklifiyle ve Semra Güzel ile ilgili komisyon raporunun görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 23 Aralık Cuma günü de toplanacak. Kanun teklifi ile raporun görüşmelerinin bu hafta tamamlanması halinde Genel Kurul haftaya toplanmayacak.

Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

AK Parti'nin önergesi üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu grup önerisine göre, verilen sözler tutulmadan Meclis çalışmalarına ara verileceğini ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Özel'in, AK Parti grup önerisine göre bazı konuların gündeme getirilmeden Meclis'in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorumda bulunduğunu ancak bunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, "EYT ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber EYT problemini çözeceğiz çok yakın zamanda. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek. Ayrıca çok önemli bulduğumuz çocuk istismarıyla ilgili olarak da şu anda komisyon kurma noktasında önergemizi hazırladık ve imzaya açtık. Çünkü tek bir çocuğumuzun bile her türlü istismara, başta cinsel istismar olmak üzere istismara uğramasını kabul edemeyiz" diye konuştu.

EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadığı için, söz konusu düzenleme bir son dakika değişikliği olmazsa 2023'te görüşülmesi bekleniyor.