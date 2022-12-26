'Mavi Yelekliler' Bursa'da Görükle sakinleriyle buluştu

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı‘Mavi Yelekliler’ etkinlikleri ile Bursa’nın her yerinde vatandaşlarla buluşmaya ve güçlü ses getirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Daha önce Emek Mahallesi, Heykel, Davutkadı Mahallesi, Bursaray Metro, Millet Mahallesi, Hanlar Bölgesi-Kapalı çarşıda mavi yelekliler etkinliği yapan DEVA Partililer bu kez Görükle’deydi.

Mavi yelekleri ile Görükle’deöğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelen partililer tüm Görükle caddelerini dolaşarak geçtiğimiz hafta açıklanan Gençlik Eylem Planı hakkında bilgi verip, Ali Babacan’ın selamlarını ilettiler.

Ayrıca Görükle Merkez’de kahvehane ve esnaf ziyaretleri ile Görükle halkı ile bir araya geldiler.

Bu kapsamda Mavi Yelekliler etkinliğini koordine eden Deva Partisi İl Halkla İlişkiler Başkanı Tayfun Öztürk; ülke çapında mavi yelekliler etkinliği teşkilatların gayretleri ile adeta marka haline geldiğini belirteek, "Başka partilerin de çabalarını görüyoruz. Mutlu oluyoruz. Bu faaliyet ile bugüne kadar Bursa’da 200.000 vatandaşımıza görsel olarak ulaştık. Vatandaşlarımız arayıp bize ne zaman geliyorsunuz diyorlar. Bursa’nın her yerine mavi yelekliler gelecek" dedi.

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz ise, Türkiye’de ilk defa bir parti seçim öncesi her alanda neler yapacağını açıkladığına vurgu yaparak, "Deva Partisi olarak Genel Başkanımız Ali Babacan önderliğinde hazırladığımız Eylem Planlarımız ile iktidara hazırız. Sizlerin sorunlarını da yakinen biliyoruz. Bu nedenle yakın zamanda gençlik eylem planımızı açıkladık. Üniversitede bilimle, kültürel faaliyetler ile, teknoloji ile ilgilenmesi gereken gençlerin; barınma, ulaşım ve yemek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılama kaygısı yaşadığını biliyoruz. Bu nedenle partimiz bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerini şimdiden açıkladı" diye konuştu.

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