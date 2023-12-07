Marmarisliler Başkan Oktay'a veda etmek istiyor!

Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den yeniden Marmaris Belediye Başkan aday adayı olan mevcut Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a; AjansCANKA Anketi’nden, “HAYIR” sonucu çıktı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Türkiye 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim sürecine girmişken AjansCANKA, Muğla’nın Marmaris ilçesi için çevrim içi ikinci anketini gerçekleştirdi.

"Marmaris Belediye Başkanı Mehmet OKTAY Yeniden Aday Olmalı mı?” sorusunu soran AjansCANKA, 25 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında devam eden bir haftalık ankete 775 kişi okurken, kullanılan 200 oydan yüzdd 60'ına tekabül eden 119 oy 'hayır', yüzde 40'a tekabül eden 79 oy ise 'evet' dedi. Çevrim içi ankette 2 oy ise 'kararsız' çıktı.

CHP MARMARİS’TEN 7 BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI

Hatırlanacağı gibi adaylık başvuru süresi 5 Aralık’ta sona eren CHP Marmaris İlçe Örgütü’nde, ilk Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan eski ilçe başkanlarından ve belediye meclis üyelerinden Acar Ünlü’den sonra sırasıyla; Fatma Gebeş Çimen, Mehmet Oktay, Hasan Şencan, Mehmet Uygar Başak, Perrin Helvacı ve Yamaç Kaya da Marmaris Belediye Başkan adaylıkları için CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’na müracaatlarını yapmışlardı.