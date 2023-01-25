Marmaris'te turizmci Ece, CHP'den Muğla Milletvekilliği'ne talip

Yaklaşan genel seçimler öncesi; CHP Marmaris ‘te milletvekili aday adayı sayısı ikiye çıktı.Ata SEVGİ-AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris’te daha önce CHP Muğla Milletvekilliği için aday olduğunu açıklayan gazeteci Arif Çataroğlu’ndan sonra, turizm esnaflarından Nurettin Ece de CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısıyla, 14 Mayıs’ta yapılması beklenilen genel seçimlerde CHP’den Muğla Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda kendini tanıtan Turizmci Nurettin Ece, hangi sırada olacağının önemi olmadığını belirterek, "Önemli olan partimizin iktidar olması. 26 yıl önce alçakça katledilen ilerici büyük devrimci Uğur Mumucu’yu ve yine 22 yıl önce Diyarbakır’da yine alçakça katledilen büyük devlet adamı Gaffar Okkan’ı rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Ülkeyi aydınlık yarınlara götürecek Atatürk’ün izinde yürüyen değerli insanlardı. Işıklar yoldaşları olsun. 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı için ulu Önder Atatürk’ün kurduğu ve ikinci yüzyılına girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde daha iyi olabilmek ve partimizi iktidara taşıyabilmek için bu göreve Allah’ın izniyle talip oldum" dedi.

SANDALYE İLE İLK KEZ CHP’DE TANIŞTIM ŞİMDİ TBMM KOLTUĞUNA ADAYIM

Ece, kendisini şöyle anlattı:

1967 yılında Elazığ Maden’de doğdum. Babam bir maden işçisiydi. İlk orta Lise eğitimim sonrası dil eğitimi için Almanya’ya gittim. Almanya Türkiye arasında ticaret yaptım. 1992 yılında Marmaris’te bir deri mağazası açtım. Yazları Marmaris kışları Almanya’da yaşadım. Yıllarını turizme adamış iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen evli ve üç çocuk babasıyım.

CHP ile tanışmam 9 - 10 yaşlarımda oldu. Okul çıkışı soluğu CHP’de alır, devrimci ağabeylerimizi devrimciliği dinlerdik. O yaşta hayatımda ilk kez sandalyeyi Cumhuriyet Halk Partinde gördüm ve oturdum. Devrimciliği, Ulu Önder Atatürk’ün ülkemize yaptığı tüm yenilikleri ve özgürlük için kadın erkek arasında sağladığı eşitlikleri; bugün İran’da yaşananları gördükçe, Ata’mızın bizler için ne büyük adımlar atmış olduğunu, çok daha iyi anlıyoruz.” dedi.