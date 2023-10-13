Marmaris'te pazar yeri yangın yeri!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda bir kadın pazarcı, "emekli değilim, eşim emekli ama o da maaş mazota yetmiyor" diyerek dert yandı.Ata SEVGİ - AjansCANKA/ MUĞLA (İGFA) - Marmaris Perşembe Pazarı yoğun ilgi görmesine rağmen alışveriş oranı oldukça az. Yüksek fiyatlardan hem pazarcılar hem de vatandaşlar dertli.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan memleketi Marmaris’te, CHP İlçe Başkanlığı ziyareti sonrası; beraberinde CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, CHP Marmaris Kadın Kolu Başkan Yardımcısı Berna Durgun ve CHP ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.

Pazarda hemşerileriyle de hasret gideren Milletvekili Özcan; Pazar esnafının dertlerini dinleyince oldukça hüzünlendi. Pazarcı bir kadının emeklilik var mı?” sorusuna karşılık, “Emekli değilim, eşim emekli ama o da maaş mazota yetmiyor diyor!..” sözleri, günün özeti gibiydi.

Milletvekili Gizem Özcan, AjansCANKA’ya yaptığı açıklamada hükümete çağrıda bulunarak, “Alanında üreteninde, almaya çalışanında ne yazık ki mutsuz olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yurttaşlarımız almak istiyor, üretici satmak istiyor. Ancak ne yazık ki herkes pahalılıktan şikayetçi. Üreticinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Emeklinin durumu çok vahim. En az ne alabilirim, diye düşünüp taneyle alacak duruma gelmişler. Emeklilerimize de acilen destek verilmesi gerekiyor. Ama hiçbir emekli ayrılmadan bu destek verilmesi gerekiyor.” dedi.