Marmaris'te CHP Bozdemir'e emanet

Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP'nin yeni İlçe Başkanı Avukat Ömer Bozdemir oldu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Önceki son iki dönem CHP İlçe Başkanı olan Avukat Zekican Balcı’nın; 1 Ekim’de gerçekleşen il kongresinde İl Başkanı seçilmesi sonrasında, son iki dönem CHP Marmaris İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Bozdemir, ilçe yönetim kurulunun oy birliğiyle verdiği karar sonrası, CHP Marmaris İlçe Başkanı oldu.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığında ilk basın toplantısını gerçekleştiren CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir yaptığı açıklamada; yeni dönemde Marmaris'in sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirerek, yerel yönetimlerdeki açık ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyerek, ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Marmaris ilçe yönetimi olarak ilçe halkı ile daha sıkı bir işbirliği içinde olacaklarının mesajı veren Bozdemir, "Sizlerin desteği ve katkıları olmadan başarılı olmamız mümkün değildir. Yaklaşan yerel seçim sürecinden başarılı çıkmak ve partimizin yerel iktidarını devam ettirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu doğrultuda çözüm odaklı siyaset anlayışını devam ettirecek, kadınların ve gençlerin aktif olarak içinde olduğu yapıyı kuracağız.” dedi.