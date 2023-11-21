Marmaris'te AK Parti'den ikinci aday adayı da yola çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde AK Parti ikinci belediye başkan aday adayını da açıkladı. Turizmci iş insanı Erdal Kandemir'den sonra aday adaylığında ikinci isim, AK Parti Marmaris Kadın Kolları eski başkanlarından olan Marmaris Belediye Meclis Üyesi Elmas Ulupınar oldu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında gerçekleşen toplantıya; AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner ve yönetim kurulu üyelerinin yanında partililer ve aile yakınları da katılarak Ulupınar’a destek verdiler.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan aday adayı İşletme Fakültesi ve Ziraat Fakültesi mezunu Elmas Ulupınar doğduğu Orhaniye köyünde çocuk yaşlarda yerel yönetimi tanımaya başladığına dikkat çekerek yaptığı açıklamada; “Bugün karşınızdayken dağ gibi arkamda duran babam Arif Ulupınar’la, milletin derdinin nasıl çözüleceğini öğrendim. En önemlisi onurla aranızda olduğum günden beri siyasetin öznesinin millet olduğunu öğrendim. Yıllardır su problemine çözüm bulamayan bu şehrin yöneticilerine sesleniyorum. Nüfus artışını dahi öngöremediğiniz, öngörüsü yüksek önceki dönemlerde belediye başkanlığımızı yapan rahmetli İsmet Karadinç’in yaptırdığı barajdan sonra, Marmaris için icraatsız, sudan sebeplerin arkasına sığınıp insanları susuz bıraktığınız yıllar için, bu millet hangi kapıyı çalacak? 40 yıl önce dahi köylerde bile asfalt yol varken, bugün en gözde semtlerde bile yol yok, çukura teslim olmuş durumda. Bir sene yaptığınız parke kilit yolları ertesi sene su borusu döşemek için bozup, bizim gocamanların dediği gibi yamalık gibi bırakmak?.. Evet bu belediyecilik anlayışından yeteri kadar sıkıldık diye düşünüyorum" diye konuştu.

"İmar planı yapılmamış hatta çizilememiş bir Marmaris’te yaşıyoruz" diyen Ulupınar, kırsal mahallelerde çocuğunu evlendirmek için dahi ev yapmak isteyen insanımızın da derdine derman olamayan bu belediyecilik anlayışına artık yeter demek için Marmaris belediye başkan aday adaylığını açıkladığnı belirterek, "Gençlerimiz, kadınlarımız, arıcılarımız, pazaryeri esnafımız, şoför esnafımız, yat limanı esnafımız, yaşlılarımız çalışma bekliyor, çözüm bekliyor. Hepiniz için biz hazırız, 2024 yılında Marmaris’i Marmaris yapacağız.” diye konuştu.