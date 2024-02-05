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Marmaris 20 yıl sonra bugünle gurur duyacak

SİYASET 05.02.2024, 14:57
Marmaris 20 yıl sonra bugünle gurur duyacak

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris’te, 31 Mart Yerel Seçimleri için mevcut Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da içinde olduğu,  adaylık başvurusu yapan 7 aday adayının içinden CHP Parti Meclisince Belediye Başkan Adayı seçilen Acar Ünlü, Marmaris halkıyla buluştu.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Önceki gün (3 Şubat 2024)  beraberinde CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’la birlikte, CHP Marmaris İlçe Binası önünde vatandaşlara seslenen CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris’in 20 yıl sonrası için bugünden çalışmalara başladıklarına dikkat çektiği konuşmasında; “ On yıl önce memleketimize hizmet etmek üzere meclis üyesi adayı olmuştum. Çok şükür meclis üyeliğimiz sonrasında, ilçe başkanlığı göreviyle de Cumhuriyet Halk Partisi benim memleketime, bana hizmet hakkı verdi. Tabi bu siz değerli dostlarımızın; hem Marmarislilerin, hem de parti üyelerimizin destekleriyle oldu. O yüzden içinde bulunduğum kurumun bir kez daha büyüklüğünü sizlere itiraf etmek ve sizlerden yeni dönemde de destek almaya geldim.  2019’da  yine bu göreve talip olmuştum. Partimiz Mehmet Oktay arkadaşımızı aday olarak belirledi ve hepimiz onun arkasında kenetlendik ve altı oklu bayrağımızın Marmaris’ten inmemesi için hep birlikte savaşımızı verdik. Ve bugün uzun değerlendirmeler sonucunda Marmaris’te Cumhuriyet Halk Partisini bu dönemde belediye başkanlığı yarışında temsil etmek için beni görevlendirdi. Bu sürece başlarken kendimi sizlere emanet etmiştim. O yüzden siz Marmaris halkına bu süreçte bana destek olan ekip arkadaşlarıma, milletvekillerimize ki Gizem (Özcan) vekilimde bugün burada, bize desteğini göstermek için yanımızda.
Bugün yarışa başlama zamanı. 2019’dan beri hayalini kurduğumuz projeleri halkımıza anlatma zamanı, bu denizi yeniden çizmeye, sularını maviye boyama zamanı. Balıkları martıların üstüne koyma zamanı. Marmaris için yeni bir ortak hayal kurma zamanı. Bu hayali hep birlikte gerçekleştirip gelecek nesillere yaşatma zamanı. Hepimiz, inanın bundan 20 yıl sonra kimimiz çocuklarımıza, kimimiz torunlarımıza “işte ben senin için bu kararı vermiştim ve bu çalışmaların başlamasına ortak olmuştum.” Diyeceksiniz. Hepinize söz veriyorum ki yarın verdiğiniz kararlardan dolayı onur duyacağınız gurur duyacağınız, çocukların yüzünüze onurla baktığı günlerin başlama zamanı. Marmaris’te çok karakış olmuyor ama karakışın sonu Mart’a, bahara gidiyor. O zaman bu baharda hep birlikte yeniden çalışmaya var mısınız? Bu baharda 2004’te Marmaris’e dikilen Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını daha güçlü, daha yükseğe dikmeye var mısınız?
Buranın Cumhuriyet Halk Partisi’nde sonsuza dek kalmasına, bir adım daha yaklaşmaya var mısınız?.. O zaman bende onurum namusum şerefim üstüne yemin ediyorum ki, hem çocuğuma hem sizin çocuklarınıza yarın parmakla göstereceğiniz bir belediye başkanı ve bir belediye yönetimi sözü veriyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım yarın parmakla göstereceğiniz çocuklarınıza emanet edeceğiniz ve onların da yarın, sizin emanetinize sahip çıkmasını sağlayacağınız bir Marmaris yaratacağız. “dedi.

CHP MARMARİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ACAR ÜNLÜ KİMDİR?  “Aileden Marmarisli olan Acar Ünlü, 1981 Marmaris doğumludur.  İlköğretim sonrası lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Acar Ünlü; Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans, Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünde deYüksek Lisans eğitimini tamamladı.
Ailesine ait otel ve restaurantlarda iş hayatına atılan CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü;  2007 yılında kendine ait Pizzarium Pizza ve ardından da Yoda kafe markalarıyla iş dünyasına kişisel yatırımlar yaptı.
  2006 yılında Aylin Feyzullah Ünlü ile evlenen Başkan Adayı Acar Ünlü, 2010 yılında Ayperi ismini verdikleri, bir kız çocuk babası oldu.
2014 öncesi Armutalan Beldesi’nin CHP’li olarak ilk ve son Belediye Başkanı Muhammet Ünlü ve Marmaris CHP’de Kadın örgütlenmesi ağırlıklı olmak üzere çeşitli kademelerde görev almış Şennur Ünlü’nün oğlu olan Acar Ünlü; 2001 yılından itibaren CHP üyesi,  2014 - 2019 dönemi Marmaris Belediyesi CHP Meclis üyesi ve 2015 - 2018 yılları arasında da CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yaptı.”

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