Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li il başkanları Bursa Mudanya'da buluştu

Daha önceleri Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ’da bir araya gelen CHP'li il başkanları bu defa Bursa’da buluştu.BURSA (İGFA) - Marmara Bölgesi İl Başkanlarıyla birlikte CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın koordinesinde Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıya, Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer ve Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da katılım sağladı.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'ndeki toplantıda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da il başkanlarına yerel yönetimin yaptığı işler hakkında bilgi verdi.

CHP olarak iktidara emin adımlarla yürüdüklerini belirten Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Marmara Bölgesi'ndeki il başkanlarıyla parti olarak gerçekleştirmek istediğimiz politikalardan bahsettiklerini, bol bol fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Toplantıyı değerlendiren Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ise, iktidarın uygulayamadığı politikalar sebebiyle Türkiye'nin büyük bir uçurumun eşiğinde olduğunu kaydederek, "Sağlıktan,eğitime, iç politikadan, adalete, dış politikadan, sosyal hayata, ekonomiden, liyakata kadar birçok hususta sorunlarımız var. Halkımız perişan, artık yılmış durumda. Fakat biz yılmadık, yılmayacağız. Uygulayacağımız birçok yeni proje ile ülkemizi kalkındıracağız" dedi.

İl Başkanları toplantı sonrasında Bursa Valiliği kaynaklarıyla Mudanya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Taş Mektep'i de inceledi. Başkanlar, mahalle sokaklarında vatandaşlarla da sohbet etti.