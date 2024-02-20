Mardin Milletvekili Adak, "Kitap Fuarı Mardin’e değer katacak"

Mardin’de ilk defa açılan kitap fuarına yoğun ilgi gösterildi. İlk iki günde yaklaşık 15 bin kişi kitap fuarını ziyaret ederken, yayın evleri ve yazarlar yoğun ilgiden memnun oldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kitap fuarını değerlendiren Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardinlilerin kitap fuarına olan yoğun ilgisi nedeniyle 2 gündür fuar alanı yoğun ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

İbadet bir şükür olarak çok önemli olduğunu ifade eden Adak,". Bununla beraber, İlim sahibi ile zamanını ibadet ile geçiren arasında güneş ile ay kadar fark olduğunu söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. İlmi iki kapağın arasına alan kitaplar ile halkımızın buluşmasına vesile olup emek verenlerden Allah razı olsun. Bu organizasyon Mardin’e ayrı bir atmosfer kazandırdı. Bir kentte kitap fuarı olması o kentin kültürüne, eğitimine, turizmine, insanına katkı sağlayacaktır inşallah” dedi.

'MARDİN 900 YIL BOYUNCA İLMİN VE BİLİMİN MERKEZİYDİ' Mardin güçlü tarihi özelliği ile hem farklı medeniyetlerin hem de ilmin ve bilimin merkezi olduğunu vurgulayan Adak, Mardin'in kadim kültür ve medeniyetlere ev sahipliğini gösteren 900 yıllık medreselerin ilim, bilim ve teknoloji sahalarındaki birikimi yansıtmaları açısından paha biçilemez değerlere sahiptir.Mardin; farklı dil, ırk, kültür ve dinleri bağrında taşıma özelliği ile gelecekte küresel ölçekte kurulacak huzur ve barışın yanı sıra ilim, bilim ve teknoloji sahalarındaki gelişmelere destek sağlayacaktır. Mardin tarih boyunca; bir çok alim ve bilim adamı yetiştirmiştir. Bu nedenle gençlerimizi ilmin ve bilimin ışığında yetiştirmek ve onları eğitmek bizlerin görevi ve vazifesidir. Bunun için de şehrimizde bu tür kitap fuarların açılması ve gençlerimize kitap sevgisini kazandırmamız gerekir” şeklinde konuştu.