Mardin Milletvekili Adak: İşimiz faydalı olmaktır

AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, İl Başkanı Vahap Alma ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nusaybin, Ömerli, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde incelemelerde bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, teşkilatıyla ilçelerdeki programlar kapsamında AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Latif Özel ve partililerle bir araya gelerek, yerel seçimlere hazırlık çalışmaları ve ilçede devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Milletvekili Adak, Ak Parti Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ı ziyaret ederek burada bulunan spor kompleksinde aktivitelere katılan sporcularla bir araya geldi.

Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i de ziyaret eden Adak, burada da yapılan hizmetler hakkında belediye başkanlarından bilgi aldılar.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, şehirlerimizin ve ilçelerimizin kalkınmasında milletimize hizmet yolunda gece gündüz demeden daha çok çalışarak yola devam ettiklerini söyledi. Gittikleri her ilçede müthiş bir hizmet atağı olduğuna şahit olduklarını ifade eden Adak, "Nusaybin,Ömerli,Midyat Dargecit ilçelerimizde yapılan yollardan hizmet binalarına, spor komplekslerine kadar her alanda yapılan çalışmalar takdire şayandır. Halkımızı mutlu etmek için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Ömerli de spor kompleksi ve yapılan duble yollar halkımızın hizmetine açılmış durumdadır. Dargeçit ilçemizde ise dünyanın en uzun barajı unvanına sahip olan Ilısu barajı bugün dünyanın ilgisini çekmeye başladı. Dargeçit artık su sporları ve tekne turizmi ile de anılmaya başlandı.Bir taraftan da ilçemizde başkanımızın yaptığı güzel hizmetlerle Dargeçit ilçemiz farklı bir vizyona bürünmeye başladı" dedi.

Midyat ilçelerimizi ziyaret ederken çok güzel hizmetlere şahit olduklarını belirten Adak, "Sayın başkanımızın vizyonu ve değişimi sayesinde Midyat bugün Mardin'den sonra en çok turist çeken ilçe haline geldi. Farklı kültürleri dinleri ve dilleri ile ön plana çıkıyor. Yapılan hizmetler halkımız görüyor ve takdir ediyoruz" diye konuştu

AYRIM YAPMADAN HİZMET VURGUSU

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ise, ilçelerimizde büyük hizmetlere ve projelere imza attığımız sahayı yakından takip ettiklerini belirterek, "İnşaallah 2024 yerel seçimlerde vizyon sahibi ufku geniş belediye başkanlarımızla daha da güçlenerek,bütün belediyeleri kazanmak istiyoruz. Önümüzde ki süreç boyunca da Mardin ve ilçelerimiz için yapılması gereken her konuda elimiz taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi.