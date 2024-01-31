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Mansur Yavaş’tan Hüseyin Baş’a ziyaret

SİYASET 31.01.2024, 17:26
Mansur Yavaş’tan Hüseyin Baş’a ziyaret

Genel Merkezde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Türkiye’nin hem belediyecilik hizmetinde, hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir siyasi sonucu elde etmesi adına hepimizin fedakârlıklar yapacağı, çalışacağı, birlikte planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuştuk” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.
BTP Genel Merkezinde yapılan görüşmede ana gündem yerel seçimlerdi.
Mansur Yavaş BTP liderinden yerel seçimler için destek istedi.
Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME AİT GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIM

Mansur Yavaş, “Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve 5 yılda yaptığımız çalışmaları kendisiyle paylaştım. Seçime gidiyoruz, önümüzdeki seçimde afişlerde gördüğünüz gibi “Ankara'nın başkanı herkesin başkanı” logosuyla ortaya çıktık. Bir belediye başkanı hizmet verdiği hiç kimseyi ayıramaz, seçildikten sonra tümünü kucaklar, beş yıl boyunca bu şekilde çalışır. Sayın Hüseyin Baş ile önümüzdeki döneme ait görüşlerimizi paylaştım. İnşallah olumlu bir sonuç doğacak diye düşünüyorum” dedi. GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK Sayın başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet yaptık” diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, “ Türkiye'nin genel siyasi çizgisini, gelecek vadedeki beklentilerimizi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin sayın başkanı Mansur beyin bu süreçte yaptığı çalışmalar ile ilgili istişarelerimizi yaptık. Biz çok faydalandık, istifade ettik. Önümüzdeki süreçte görüşmelerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Birlikte planlamalar yapılacak bir süreç başlayabilir
Ankara'nın siyasi atmosferinin, Türkiye'nin genel siyasi atmosferine ilişkin büyük önem arz eden bir nokta olduğunu belirten Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Türkiye'nin hem belediyecilik hizmetinde, hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir siyasi sonucu elde etmesi adına hepimizin bir şekilde fedakarlıklar yapacağı, çalışacağı, birlikte planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuştuk. Dolayısıyla bundan sonraki süreci yine değerlendireceğiz, daha da sık arkadaşlarımız bir araya gelecekler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum, seçimde de üstün başarılar diliyorum.”

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