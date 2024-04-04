Mansur Yavaş da mazbatasını alarak kolları sıvadı

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.ANKARA (İGFA) - Başkentlilerin rekor bir oyla yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiği Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

Ailesiyle birlikte Ankara İl Seçim Kurulu’na gelen Yavaş, mazbatasını Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya verdi.

Mazbatayı aldıktan sonra ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, beş yıllık hizmetinin ardından güvenini kendisini rekor oyla seçerek gösteren Başkentlilere ve parti teşkilatına teşekkür ederek, yeni dönemde de hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini vurguladı.

Yavaş, “Hep beraber, seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle, dünya başkentleriyle yarışır bir Başkent yapmak ana hedefimiz olacak” dedi.

Yavaş, bundan sonra da kendisine güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, “İnşallah hep beraber seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle, dünya başkentleriyle yarışır bir Başkent yapmak ana hedefimiz olacak” dedi.

ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN PROJELER

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, yeni dönemde önceliğinin Tatlar Arıtma Tesisi olacağını belirterek, insan sağlığını önceleyen projelere imza atacaklarını vurguladı.