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Manisa'nın Cumhur İttifakı adaylarına Gördes ilgisi

SİYASET 27.02.2024, 08:54
Manisa'nın Cumhur İttifakı adaylarına Gördes ilgisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol ile birlikte Gördes ilçesinde esnaf ve pazaryeri ziyaretleri gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) -  31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde ilçe ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol ile birlikte esnaf ve pazaryeri ziyaretleri gerçekleştirdi.  Başkan Ergün ve Başkan Akyol, esnaflara ve pazarcılara hayırlı işler, vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi.

Dr. Sadık Ahmet Belediye Kapalı Pazar Yeri ziyaretinde yeni pazaryeri projesi için çalışmaların yakın zamanda başlayacağını açıklayan Başkan Ergün ve Başkan Akyol'a, pazarcılar teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve beraberindeki heyet, Engelsiz Parkında çay molası verdi.  Çay sohbetinin ardından Gördes Belediyesi ziyaret edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe programı kapsamında Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u da makamında ziyaret etti.

Belediye binası önünde çocuklar ve Gördes Belediyesi personelleri tarafından karşılanan Başkan Ergün'e, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, KAÇEP İl Başkanı Gonca Aras, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat,  AK Parti İlçe Başkanı Halil Erden, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Toprak, KAÇEP Başkanı Feride Batur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Eren eşlik etti. Başkan Ergün, kendisini karşılayan çocuklarla yakından ilgilenerek, top ve kırtasiye seti hediye etti. Başkan Ergün'e hediyeleri nedeniyle teşekkür eden çocuklar, 'En Büyük Başkan Cengiz Başkan' sloganları attı. Gördes Belediyesi ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

PROTOKOL İMZALANDI

Ziyarette Kobaklar Mahallesi’nde bulunan tarla vasıflı taşınmazın 14.908 metrekarelik kısmının mezarlık olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine ilişkin protokol imzalandı. Bunun yanı sıra Ulgar Mahallesi’nde vatandaşların hayır ve cemiyetlerini yapabilecekleri alan için çalışmaların yakında başlayacağının müjdesi verildi.

Başkan Cengiz Ergün ve Başkan Muhammet Akyol, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç ve yönetimiyle de bir araya geldi. Oda Başkanı Koç, çiftçiye verdiği destekler için Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Cengiz Ergün de 'Çiftçiye hep destek, tam destek' mesajı verdi. Başkan Ergün ve Başkan Akyol, Gördes'te tekstil pazarı ve Havuzlu Çarşı ziyaretleri ile programlarını sürdürdü.

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