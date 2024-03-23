Manisa Dostlar Meclisinin konuğu Başkan Cengiz Ergün

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu. Bugüne kadar yaptığı hizmetleri ve projelerini Manisa Dostlar Meclisi üyelerine anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi belediye başkan adaylarını konuk etmeye devam ediyor. Manisa Dostlar Meclisi Sözcüsü Cihan Canuyar iktidar, muhalefet ve diğer siyasi partilerin belediye başkan adaylarına eşit zaman verdiklerini Manisa Dostlar Meclisi her siyasi partiye eşit mesafede olduklarını söyledi. Cihan Canuyar "Manisa Dostlar Meclisi olarak her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Burası Manisa Dostlar Meclisi. Adaylarımız bu platformda kendilerini tanıtıyor ve projelerini Manisa Dostlar Meclisi üyeleri ile paylaşıyor. Bugünde konuğumuz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün oldu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı hizmetleri ve projelerini Manisa Dostlar Meclisi üyeleri ile paylaştı" şeklinde konuştu.

Manisa'ya yaptığı hizmetleri ve projeleri anlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün Manisa Dostlar Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Manisa Dostlar Meclisi Sözcüsü Cihan Canuyar tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Manisa Dostlar Meclisi rozeti takıldı ve program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.