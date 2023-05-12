Manisa'da MHP'den 14 Mayıs için pilav hayrı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Milletvekili Adayları ve parti teşkilatları ile birlikte Bülent Koşmaz Parkı önündeki MHP seçim standında vatandaşlara pilav ikramında bulundu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bülent Koşmaz Parkı önünde bulunan MHP seçim standında vatandaşlara pilav ikramında bulundu.
Pilav ikramında Başkan Ergün’e; MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak, Öztürk Demir, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, KAÇEP Başkanı Neşe Töz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları yönetimi partililer ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç eşlik etti.
Pilav dağıtımının ardından dualar edilirken Başkan Ergün ve beraberindeki heyet, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle pilav hayrını noktaladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|33
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|35
|48
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|35
|33
|17. Everton
|35
|32
|18. Leicester City
|35
|30
|19. Leeds United
|35
|30
|20. Southampton
|35
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16