Manisa'da Başkan Ergün MHP kadrolarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MYK Üyelerini ağırladı.MANİSA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle bugün gerçekleştirilecek olan ‘2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ mitingi öncesi Manisa’da son hazırlıklar da tamamlandı.

Miting için Manisa’da bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MYK Üyeleri İlknur Fidan, Ali Uçak ve Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ergün, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a çerçeveletilmiş Manisa Bezi, Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı çanta ve Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 38 akademisyen tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik eseri armağan etti.

Başkan Ergün, MYK Üyesi İlknur Fidan’a da fincan takımı ve ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik eseri armağan etti. Ziyarette, miting öncesi çalışmaların yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında sohbet edildi.