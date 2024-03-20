Manisa'da Başkan Ergün'den Salihli'ye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Salihli'ye ziyarette bulundu. Büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, Salihli Belediyesini de ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe programlarına Salihli ile devam etti.

Salihli Belediyesi önünde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Başkan Cengiz Ergün'e, çiçek takdim edildi. Kendisini coşkuyla karşılayan Salihlili vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Cengiz Ergün, daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Osman Aksoy, MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek, Salihli KAÇEP Başkanı Esra Temel, AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Canan Çalışkan ile birlikte Salihli Belediyesine ziyarette bulundu.