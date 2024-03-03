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Manisa'da Başkan Ergün Demirci projelerini açıkladı

SİYASET 03.03.2024, 16:20
Manisa'da Başkan Ergün Demirci projelerini açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 10 yıllık süreçte 1 milyar 60 Milyon TL’lik yatırım yaparak adeta çehresini değiştirdiği Demirci’ye yeni dönem projelerinin müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Demirci’de yeni dönem projelerini açıkladı. 2014’ten bu yana ilçede birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, yeni dönemde Demirci’de hayata geçirilecek projelerin de bir bir müjdesini verdi.

İŞTE DEMİRCİ’NİN YENİ PROJELERİ

Yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz Ergün, Demirci’ye bugüne kadar 1 milyar 60 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek, yeni dönemde de ilçeye Gençlik Merkezi, Büyükşehir MASKİ Hizmet Binası ve MABEM kazandıracaklarını söyledi. "Bahçeler Mahallesi’nde toplam 540 metrekare alanda, zemin artı 4 kat olarak planlanan projemizde; Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ hizmet binaları, gençlik merkezi ve MABEM bulunacak" diyen Ergün, "Hayata geçireceğimiz proje içerisinde; dans ve müzik atölyeleri, derslikler ve konferans salonu yer alacak. Akıncılar Kent Meydanı Projemizle Demirci’mize yakışır ve ihtiyacı olan güzel bir kent meydanı projesini hayata geçireceğiz. Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve MASMEK Hizmet Binası kazandıracağız. Geleceğimizin teminatları çocuklarımız için Gündüz Bakım Evi ve Kreş inşa edeceğiz. 154 Mahalle projemizden kalan Tekeller, Sayık, Sağnıç, Yeşiloba, Ulacık, Kılavuzlar ve Esenyurt mahallelerimizde alt ve üstyapı dönüşümünü planlıyoruz. Gönül Bağı proje ve hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz’ diye konuştu.

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