Manisa Büyükşehir'in Ankara temasları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve yardımcıları, MYK üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında genel merkez yönetimine bilgi veren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, genel merkez kadrolarını 2 milyar 425 milyon TL’lik yatırımların toplu açılış töreni için Manisa’ya davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Ankara temaslarında MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, MHP İl Başkan Yardımcıları Cüneyt Tosuner ve Halit Okar ile birlikte MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a ziyaretinde 2 milyar 425 milyon TL’lik yatırımların toplu açılış töreni için Manisa’ya davet eden Başkan Ergün, Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının formasını hediye etti.

Ziyareti doalyısıyla Başkan Ergün ve beraberindekilere teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısının oldukça önemli bir başarı olduğunu belirterek, Süper Lig’de başarılar diledi.

Başkan Ergün, ziyaret sonrasında kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan Genel Merkez yönetimine ve milletvekillerine teşekkür etti.