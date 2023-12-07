Manisa Akhisar'da Milli Yol 'Aydın'a emanet

Milli Yol Partisi Akhisar İlçe Başkanlığı'na Zafer Aydın atandı. Yetki belgesini Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı Hasan Çam’ın elinden alan başkan Zafer Aydın gece gündüz demeden partisi için çalışacağını söylediMANİSA (İGFA) - Milli Yol Partisi Akhisar ilçe başkanlığına atanan Zafer Aydın, 1 yıldır Akhisar Alperen Ocakları İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, bir süre önce istifasını istediğini belirterek, göreve yeniden gelecek arkadaşlara başarılar diledi.

"Bizim kırmızı çizgimizdir şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu" diyen Aydın, "Bizim için dava meseledir bizler yine onun yolunda ilerlemek için Milli Yol Partisine geçmiş bulunmaktayım. Milli Yol Partisi Akhisar İlçe Başkanı olarak bu göreve geldim ve beni bu göreve laik gören atayan öncelikle sayın genel başkanım Remzi Çayır’a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanım sayın Hasan Çam’a teşekkür ederim. Çıktığımız bu kutlu yolda Rabbim utandırmasın. Akhisar’ımız ve partimiz için gece gündüz çalışacağım" diye konuştu.

Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı Hasan Çam da, partisinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Akhisar ilçemizde ilçe başkanımız Zafer Aydın’ın atamasını gerçekleştirdik. Milli Yol Partisi her geçen gün büyüyor. Manisa’da boş olan ilçelere de atamalarımız önümüzdeki haftalarda gerçekleşecektir” diye konuştu.