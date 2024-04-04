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Malatya Doğanşehir'de devir teslim

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki devir teslim törenine katıldı

SİYASET 04.04.2024, 09:36
Malatya Doğanşehir'de devir teslim

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki devir teslim törenine katıldı.MALATYA (İGFA) - Doğanşehir  Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Bayram, devir teslim töreniyle görevi Bir Önceki Dönem Belediye Başkanı DuraliZelyurt’dan devraldı. Başkan Mehmet Bayram mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Yasin Yalçın’ın elinden aldıktan sonra belediyeye geldi.

Başkan Bayram, belediye önünde yoğun ve coşkulu bir kalabalık ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen törende Bir Önceki Belediye Başkanı DuraliZelyurt koltuğu yeni Belediye Başkanı Mehmet Bayram’a devretti ve Bayram alkışlar eşliğinde görevi devir aldı.

Belediye binası önünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Yeniden Doğanşehir’i partimize kazandıran, laik gören ve oy veren tüm Doğanşehirlilere çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bayram başkanıma görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, hep beraber başardıklarının altını çizerek, "Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kimsenin değil, herkesin ve herkesimin tüm Doğanşehir’in Başkanıyım. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Doğanşehir’imize güzel hizmetler yapacağız. Bu seçimin galibi demokrasidir ve Doğanşehir halkının özgür iradesidir. Bizler her kesimin başkanı olacağız, hak hukuk adalet terazisinde hareket edeceğiz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceğiz bu belediyenin kapısı size hep açık olacak tabi ki ama vatandaşımızın bizlere gelmesine gerek yok biz onların ayağına gideceğiz hep sahada olacağız.  Hiçbir zaman makamda oturan biri olmadım ve olmayacağım her zaman sahada sizlerin içinde olacağım. Doğanşehir yorgun Doğanşehir yıkık sizler bize inandınız bu Doğanşehir’i ayağa kaldırmak boynumuzun borcu. Çiftçisinden, esnafına, hayvancısına, vatandaşına, gencine, yaşlısına en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Biz bu makama gelmeden önce sizlerle projelerimizi paylaşırken yapabileceklerimizi taahhüt ettik ve bu yapacaklarımı acil eylem planı ile başlatacağız şehrin canlılığını arttıracağız. Üzerimize çok iş düşüyor Doğanşehir’i ayağa kaldırırken siz değerli personellerime de çok iş düşüyor birlikte bu yükü sırtlayacağız.” diye konuştu.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise seçimi kazanan Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a başarılar dileyerek Doğanşehir’in yanında olduğunu belirtti.

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