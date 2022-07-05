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Malatya'dan 'Kernek Ödülü' Recai Kutan'a

SİYASET 05.07.2022, 13:46
Malatya'dan 'Kernek Ödülü' Recai Kutan'a

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne dâhil edilerek 2’incisi gerçekleştirilecek olan Kernek Onur Ödülleri kapsamında Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Malatya sevdalısı Recai Kutan’a onur ödülünü Ankara’da ziyaret ederek takdim ettiMALATYA (İGFA) - Kayısı Festivali Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, eski Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Genel Başkanlarından, 16, 20 ve 21. dönem Malatya Milletvekilliği, İmar ve İskân Bakanlığı ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan şu anda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Başkanlığını yürüten Malatya sevdalısı Recai Kutan’a Kernek Onur Ödülü verildi.

Kutan’ın onur ödülünü Ankara’daki evini ziyaret ederek takdim eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kutan’ın Malatya’nın medarıiftiharı ve gururu olduğunu vurguladı.

Vefanın İstanbul’daki bir semtin adı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Gürkan, "Ayrıca vefa olgusunu sadece rahmeti rahmana kavuştuktan sonrada akla getirmememiz lazım. Kişilerin sağlığında memleketimize yapmış olduğu hizmetlerin nişanesi olarak isimlerinin yaşatılması ve onure edilmesi noktasında gelecek nesillerin bu tür hadiselere teşvik edilmesi anlamında memleketimizin birlik ve beraberliğiyle birlikte teşvik açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Recai ağabeyimizi de ziyaret ederken Malatya’mıza ve ülkemize yapmış oldukları hizmetlerin anısına kayısı festivalimizde komite başkanımız olan Sayın Valimiz, bizlerin ve komite üyelerimiz tarafından Kernek Onur Ödülü verilmesi uygun görüldü. Bizde Sayın Recai ağabeyimize elçi olarak ödülünü takdim edeceğiz. Gönül isterdi ki Recai ağabeyimizi Malatya’da ağırlayalım ve onun gururunu yaşayalım ama doktorlarının Ankara dışına çıkmaması için tavsiye kararı olması dolayısıyla Ankara’da bizler kendilerini ziyaret ettik. Recai ağabeyimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Recai Kutan’a kabullerinden dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Malatya’da bıraktığı izleri bir kez daha kendisinden dinleme fırsatı yakaladıklarını söyledi. 

Kernek Onur Ödülünün verilmesinden dolayı Malatyalı hemşerilerine teşekkür eden Recai Kutan, “Malatyalıların hepsinin yakından bildiği hemşerilik duygusu, vefa, sadakat, bütün olguların bir eseri olarak şahsıma takdim edilen plaketi benim için bir onur ve şeref olarak kabul ediyorum. Bütün Malatyalı hemşerilerime en içten duygularımı iletiyorum. Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza hürmet duygularımı ifade ediyorum” diye konuştu.

2. KERNEK ONUR ÖDÜLLERİ KAYISI FESTİVALİ’NDE SAHİPLERİNİ BULACAK

Öte yandan Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne dâhil edilen, ikincisi düzenlenecek Kernek Onur Ödülleri,kayısı festivalin ilk günü yapılacak olan kortej sonrasında Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasının yanında düzenlenecek etkinlikle sahiplerini bulacak.

Siyaset ve devlet adamı Recai Kutan’ın yanı sıra 2. Kernek Onur Ödülleri bu yıl;
Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla bir dönem İnönü Üniversitesinde de görev yapan ve şuanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi DekanıKardiyoloji Profesörü Ramazan Özdemir’e,
Kayısının tanıtımına uzun yıllardır bilimsel olarak yaptığı çalışmalarla katkı sunan Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma’ya,
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı çalışmalarla dünyanın en büyük eğitim platformu UDEMY’nin kurucu ve yönetim kurulu üyesi,CarbonHealth şirketiyle 2021 yılında en hızlı büyüyen ikinci özel şirketin sahibi ve Silikon Vadisi’nde yer alan firmalara şirket içi eğitimler veren Eren Bali’ye,
Avrupa ve Balkan şampiyonluklarından sonra 2022 yılında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu olan ve son olarak Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş’a verilecek.

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