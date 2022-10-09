Mahir Ünal: Propaganda değil, yasa yapıyoruz!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon yasasıyla ilgili, "Propaganda değil, yasa yapıyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tv100'de 'Pazar Siyaseti' programında Pınar Ardor'un sorularını yanıtladı.

Dezenformasyon yasasıyla ilgili muhalefetle defalarca görüştüklerini kaydeden Mahir Ünal, tartışmalara neden olan yasanın hazırlanma süreciyle ilgili bilgiler de verdi.

Yasanın dezenformatif eylemlere maruz kaldığını öne süren Ünal, "Grup Başkanvekili olduğum için kanun teklifine imza atmadım. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ahmet Özdemir bu kanun teklifine imza attı, teklif sahibi oldu. İlk dezenformasyon burada başladı. Mahir Ünal neden imza atmadı dendi? Ama biz kanun teklilerini milletvekillerine imzalatırız, grup başkan vekilleri imzalamaz. Neden Ekim ayına kaldı? denildi, bunların hiçbirisinin hakikatle ilgisi yok" diye konuştu.

Gazeteciliğin doğru bilgiye ulaşmak için araştırma yapmak olduğunu belirten Ünal, programda dezenformasyonla mücadele ilgili örnekler de paylaştı.

https://twitter.com/mahirunal/status/1579019065108086784