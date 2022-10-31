Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği'nden istifa etti

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Mahir Ünal, "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" açıklamasıyla tartışmaların odağında kalmıştı.