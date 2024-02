Mahir Sayın: "Depremde bir can kaybedecek lüksümüz bile yok"

Gelecek Partisi PYK Üyesi Mahir Sayın, Türkiye'de acilen Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Mahir Sayın," Hiçbir depremde bir can dahi kaybedecek lüksümüz yok"dedi.ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi PYK Üyesi Mahir Sayın, Türkiye'nin deprem kuşağı bölgesinde olduğunu belirterek yetkililere seslendi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yaşanan koordinesizliğin başka hiçbir deprem durumunda yaşanmaması gerektiğine vurgu yapan Mahir Sayın şunları söyledi:" Türkiye'de deprem hayatın bir gerçeği fakat bu depremlerde can ve mal kaybı yaşanmaması bizim elimizde. 1999 ve 2023 depremlerinde çok acı birçok durumla karşı karşıya geldik. Vatandaşlar enkaz altında günlerce kurtarılmayı bekledi. Büyük bir koordinesizlik yaşandı. Kritik olan 48 saat şaşkınlıkla geçti. Yetkililer öyle bir evler yapacağız ki iyi ki evim yıkılmış diyeceksiniz diyerek acizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte bu durumların biri daha yaşanmaması için deprem gerçeği ile tam anlamıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Deprem olmayacak demek yerine deprem değil bina, denetimsizlik, sorumsuzluk öldürür diyerek kentsel dönüşümü hızlandıracak, yeni binaları sağlam yapacak, müteahhitlere yandaşlık etmeyecek politikalar gütmemiz gerekiyor. Bu yüzden acil olarak Afet Bakanlığı kurulması gerekiyor. Hiçbir depremde bir can dahi kaybedecek lüksümüz yok"dedi.