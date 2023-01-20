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Maden kazasını araştıran komisyonunun görev süresi uzatıldı
SİYASET 20.01.2023, 17:29
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.
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