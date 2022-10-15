Lütfü Savaş'tan barış çağrısı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir televizyon kanalına konuk olarak sığınmacı sorunu ve Hatay’daki Suriyeliler hakkında açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine nasihati olan “En kötü barış en iyi savaştan iyidir” sözüyle hareket ettiklerini belirten Savaş, “Hem Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hem de biz bölgeye barışın bir an önce gelmesini istiyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye ile barış yaparak bu insanları ülkelerine göndermeliyiz. Ülkemiz Suudi Arabistan’la BAE’yle, İsrail’le, Ermenistan’la barıştı. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için uğraşıyoruz. Bunları yapan bir devlet kendi din kardeşiyle neden barışmasın? Bu mesele Türkiye’nin en hayati meselesidir” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ÇÖZMELİYİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak olaya insani çerçeveden baktıklarını ifade eden Savaş, “Burada insanlık ölüyor. Politik beklentiden daha öte bir olay. 500 bin insan öldü. 10 milyon insan sığınmacı olarak başka ülkelerde yaşıyor. Politik beklentiyle bir şey yapılmaz. Barışa katkı sağlamamız lazım. Bizim adım atıp barışı haykırmamız lazım. CHP olarak bu olaya insani çerçeveden bakıyoruz. Konu milli politikayla çözülmeli. Türkiye ve Suriye lehine milli politika yapmalıyız. Doğru bir tanedir ve birlikte inşa etmeliyiz. İçinde olmadığımız bir savaşta 500’ün üzerinde şehit verdik. Sırf bunun için çözmeliyiz bu konuyu” açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş, Suriyelilerin aday çıkarması halinde Reyhanlı’da ilçe belediye başkanlığı kazanabilecek durumda olduğunu bir kez daha dile getirdi.

SAVAŞ SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Reyhanlı’daki Türk nüfusun Suriyeli nüfustan daha az olduğunu söyleyen Savaş, “Orada yaşayan Suriyelilere Türkiye Cumhuriyeti kimliği verilirse Türk adayın seçilme şansı yoktur. 99 bin Türk nüfusu varken en az 150 bin Suriyeli var. Hatay’da geçen dönemki seçimlerde oy kullanan Suriyeli sayısı 13 bindi. Bir buçuk yıl sonra bu sayı 18 bin 100’e çıktı. Şu anda daha fazladır. Sadece Yayladağı’nda bir buçuk yıl önce 28 bin seçmen vardı. Bunların 8 bin 100 tanesi Suriyeliydi. Yayladağı’ndaki yetkililer bunun çok arttığını söylüyor” diyerek Suriyelilerin aday çıkarması halinde seçim kazanabileceğini vurguladı.

Hatay’da 20 yıl sonraki demografik yapının ne olacağını sorguladığını ve gerçeklere göre hareket ettiğini de ifade eden Savaş, “Suriyeli kadınların doğum oranı 5,3 iken Türk kadınların doğum oranı 2,02. Yani her iki buçuk Türk kadını 1 tane Suriyeli kadına eş değer doğum yapıyor. Aynı zamanda Suriyelilerde çok eşli evlilik var. Yani bir erkeğin 4 eşi olabiliyor. Bu da demografik yapının değişimini gözler önüne seriyor” dedi.

“HATAY’IN SURİYE SINIRI DÜNYANIN TERÖRİST ÇÖPLÜĞÜ”

Eğitim alanına da değinen Savaş, “Birleşmiş Milletler’in 2019 verilerine göre Hatay’ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer, bugün peçete satar, yarın uyuşturucu satar, sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım” diyerek çözüm çağrısı yaptı.

Savaş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Almanya’daki iki kardeş şehrimizle birlikte Suriyeli çocuklar için iki tane okul yaptırdık. Burada resim yarışması yaptık. Bir tane çocuk anne-babasının, çiçeğin, doğanın resmini yapmadı. Hepsi tank, tüfek, savaş uçağı gibi şeyleri çizdi. Şuurlarının altında hep savaş var. Savaş uçağı, tank, helikopter var. Bu çocuklara eğitim de verilse tutuma şansınız yok. Bunun için bir an önce barışı istiyoruz. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer oluşumların aktardığı kaynakları Suriye’nin rehabilitesinde kullanmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da 40-50 milyar dolar harcandığını söyledi. Bu paralar Suriye’nin altyapısında, yollarında, inşasında kullanılabilir."