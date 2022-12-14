Liderlerden İmamoğlu'na destek... Metro seferleri sıklaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' davasına yönelik mahkemeden çıkacak karara dakikalar kala altılı masadaki liderlerin yanı sıra siyasi partilerin genel başkanları da Başkan İmamoğlu'na destek mesajları veriyor. Metro seferleri sıklaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Karar ne olursa olsun saat 16'da 16 milyon İstanbullu'nun evi olan Saraçhane'ye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi partilerin liderlerinden destek mesajları geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nun çağrısının ardından "Ankara'dan yola çıktım. Saraçhane'de görüşürüz" diyerek makam aracındaki fotoğrafını paylaştı.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1602989042785820672

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/alibabacan/status/1603002333104840704

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması “Biz anlaştık” demektir.Böylece İmamoğlu anlaşmalı “mağdur” olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır.Ceza verilmez ise Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ediyor demektir.

METRO SEFERLERİ SIKLAŞTIRILDI

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/metroistanbul/status/1603004184357396481