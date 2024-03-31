Kurum'dan İstanbullu seçmene oy çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum,sosyal medya hesabından seçmenlere oy çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti başkan adayı Murat kurum, sandıkların kapanmasına 1,5 saat kala oy çağrısında bulundu.

Saat 17.00'de oy verme işleminin biteceğini anımsatan Kurum, "Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlulularına tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1774409731429249341