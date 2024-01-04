Kurtulmuş, Recai Kutan'ı TBMM'de ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’la bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Recai Ağabey'e teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/NumanKurtulmus/status/1742889243091906665