Kurtulmuş, başkanvekilliği görevini Efkan Ala'ya devretti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliğine atanan Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un makamında gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, 2018 yılından beri sürdürdüğü AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini Ala’ya devretti.ANKARA (İGFA) - Efkan Ala ile uzun yıllardır siyasette birlikte olduklarını söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kendisi devleti tanıyan, siyaseti, Türkiye'nin hedeflerini bilen ve gerçekten demokrat, reformcu, yerli ve milli, şuurlu bir siyaset çizgisini takip eden çok kıymetli bir arkadaşımız, çok değerli bir siyasetçi. Efkan Ala'nın AK Parti Genel Başkanvekilliğine getirilmiş olması bizim için ayrıca bir sevinç vesilesi. Size ve arkadaşlarınıza görevinizde üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Siyasetin çok güçlü olmasını her zaman önemsediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Millet iradesinin üstünde hiçbir söze itibar etmedik. Millete bir şekilde değer biçen, istikamet tayin eden hiçbir iç ve dış vesayet odağına eyvallah etmedik. Allah'a çok şükür de milletimiz bütün bunları değerlendirerek bu reformcu, demokrat, milli, yerli, siyaset çizgisini hep güçlendirdi. Bundan sonra bu ortak hedeflerimizi yalnızca bir siyasi partinin hedefi, programı olmanın ötesinde Türkiye'nin, 85 milyonunun ortak vizyonu, gelecek anlayışı, hedefi, ülküsü haline getirebilmek için güçlü şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Numan Kurtulmuş, parlamentonun çok güçlü olmasının, milli iradenin güçlü olmasının olmazsa olmaz şartı olduğunu belirterek, "TBMM bu tarihi dönemeçteki hayati adımlarını atacak. Milli iradenin tecelligahı olarak kabul ettiğimiz Meclisin her türlü sözün üstünde bir fonksiyon icra etmesi için canla başla gayret sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde milletin beklentisi olan konuların çözülmesinin yanı sıra milletin Meclise verdiği bazı ödevler olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bunların en başında artık darbe anayasalarından kurtulmak mecburiyeti geliyor. Türkiye'nin sivil, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı, milli bir anayasaya ihtiyacı artık ayan beyan ortada. Ümit ediyoruz ki 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin kendisine yüklemiş olduğu bu sorumluluğu bu dönem layıkıyla yerine getirebilecektir. Toplumun geniş kesimlerinin 'bu oldu' diyeceği, üzerinde ittifak edebileceği bir anayasanın yapılması için bütün siyasi partilerimiz gayretle mücadele edeceklerdir. Böyle ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliğine atanan Efkan Ala'ya ziyareti için teşekkür ederek, halefini Mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala da Numan Kurtulmuş'u, TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti, görevinde başarı diledi.

TBMM'nin, çok önemli dönemlerden yüzünün akıyla çıktığını, milletin iradesini hiçbir zaman yere düşürmediğini belirten Ala, "Sizin de Meclis Başkanlığını en güzel şekilde temsil edeceğinizi ve gerektiğinde iradeyi ortaya koyacağınızı biliyoruz ve bundan dolayı müsterihiz." dedi.

Ala, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için son hızla çalışacaklarını ifade ederek, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ve etkili 10 devleti arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.