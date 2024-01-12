Konyaaltı CHP'de 'Cem Kotan' krizi!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Cem Kotan krizi, partinin içindeki tartışmaları derinleştiriyor.Deniz DEMİREL - Akdeniz Telgraf / ANTALYA (İGFA) - CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'ın adaylığına yönelik tepkiler artarken, CHP Antalya örgütünde krizin nasıl çözüleceği merak konusu haline geldi.

22 aday adayının başvuruda bulunduğu süreçte, CHP Parti Meclisi tarafından tercih edilen Cem Kotan'a karşı bazı parti üyeleri ve aday adayları, aday belirleme sürecinin şeffaflığını sorguladı. Antalya'da yaşanan kriz, parti içindeki birimlerin nasıl işlediği ve aday belirleme sürecindeki demokratik prensiplere uyulup uyulmadığı konularında geniş bir değerlendirmeyi beraberinde getirdi.

CHP Konyaaltı örgütü içindeki bazı isimler, aday adayları arasında yapılan değerlendirmelerin ve seçim sürecinin daha açık bir şekilde paylaşılması gerektiğini savunurken, bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi, Antalya'nın içerisinde bulunduğu krizi çözmek adına bir dizi toplantı ve görüşmeler düzenledi. Partidek tartışmaların, Cem Kotan'ın adaylığının meşruiyeti ve aday belirleme sürecindeki şeffaflık gibi konularda bir değişikliğe yol açıp açmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.

Bu arada CHP Konyaaltı ilçesindeki Cem Kotan krizi, partinin önümüzdeki yerel seçimlere yönelik stratejisini ve birliğini nasıl koruyacağı konusunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.