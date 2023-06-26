Son Dakika

Konya Milletvekili Ekici'ye kurban pazarında dert yandılar

SİYASET 26.06.2023, 12:58
Konya Milletvekili Ekici'ye kurban pazarında dert yandılar

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Selçuklu Kurban Pazar Yeri’nde besicilerle bir araya geldi. Hareketsizlik gözlemlendiğini pazar yerinde alım gücü düşen vatandaş fiyatları yüksek bulurken, besici de artan maliyetler ve satışların düşüklüğünden dert yandı.KONYA (İGFA) - Konya’da kurban pazar yerini ziyaret eden Hasan Ekici'ye, vatandaş da, besici de dert yandı.

Ramazan Bayramı’nda fahiş fiyatlardan dolayı kısık bütçeyle alışveriş yapan vatandaşın yüzü Kurban Bayramı’nda da gülmeyeceğe benziyor. Fiyatların geçen seneye göre en az yüzde 250 ila 300 arasında arttığı pazarda vatandaş da besici de kara kara düşünüyor.

Türkiye’de hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında ilk sıralarda yer alan Konya’da da alım gücü düşen vatandaşlar kurban fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarken, üreticilerde hem maliyet artışlarından hem de satışların düşüklüğünden dert yandı.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Selçuklu Pazar Yeri’nde besici ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Maliyetlerden dolayı birçok besicinin üretimden çekildiğini söyleyen bir besici, “Maliyetler çok arttığı için, üretimler artık biraz sıkıntıya girmeye başladı. Bu işi artık herkes bırakacak gibi görünüyor. Eskiden 3-4 tane kapı komşum vardı. Şimdi o 3 kapı komşundan 1 tanesi bile yok. Üretimde ciddi bir daralma var” ifadelerini kullandı.

“BESİCİNİN TEMEL SORUNU GİRDİLER”

Kurban pazarında besici ve vatandaş ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, geçtiğimiz yıla göre büyükbaş hayvan fiyatlarının 3 kat yükseldiğini söyledi. Fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşın kurbanlık almakta zorlandığını kaydeden Ekici, “Geçtiğimiz sene kurban pazarına gelmiş ve durumu yerinde incelemiştik. Bu sene de yine aynı kurban pazarına geldik ve geçen seneye göre bir karşılaştırma yapmak istedik. Büyükbaş hayvanlarda geçtiğimiz yıl 3 kat bir fiyat artışı olurken, küçükbaşlarda ise yüzde 100-150 civarında bir artış var. Üreticilerimiz, fiyatların yüksek olmasından dolayı kurbanlık almaya gelen vatandaşların fiyatından dolayı almaktan vazgeçtiklerini söylüyorlar. Vatandaş alım gücü düştüğü için kurbanlık almakta zorlandığını ifade ediyor. Tabi bu enflasyonist ortamda besicilerimizin temel sorunlarından birisi de girdiler. Özellikle yem, saman, küspe fiyatlarının ciddi anlamda artışından mustaripler. Pazardaki birçok üretici yemcilere borçlandıklarını ve yem alırken de ciddi manada vade farkı ödediklerini, pazarda elde ettikleri hasılatın önemli bir kısmını da borçlarını kapatmakta kullanacaklarını söylüyorlar. Üretici bu yüzden kurbanın son günü de olsa ellerindeki hayvanı çıkartmayı bir zorunluluk olarak görüyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25