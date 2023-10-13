Konya Meclisi'nden Filistin'e destek

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar dolayısıyla İsrail’i kınadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Filistin’e destek amacıyla okunan metinde şu ifadeler yer aldı:

“Ne yazık ki dünya genelinde yaşanan acılar ve farklı coğrafyalardaki insanlık dramı her geçen gün artıyor. Özellikle Filistin konusu, uluslararası toplumun ve kurumların haysiyet sınavı haline gelmiş durumdadır. Bu durum, verilen sözlerin tutulmaması ve BM'nin Filistin halkını yalnız bırakmasıyla, insanlık için daha da utanç verici bir hale gelmiştir.

Siyonist politikalarla hareket eden İsrail, Filistinlileri sistematik olarak öz vatanlarından koparmış ve acımasız katliamlara sebep olmuştur. Bugün yaşanan hadiselerin tüm sorumlusu İsrail’dir. Gazze'ye yönelik orantısız saldırılar ve katliamlar, insan haklarının tümüne ve ahlaki değerlere aykırıdır. Bölgede barış ikliminin hüküm sürmesi, İsrail'in katliamlara son vermesi ve Gazze'ye yardımların ulaşmasına bağlıdır.

Uzun vadede ise 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin kurulması kalıcı barışın anahtarıdır.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, tüm uluslararası toplumun, artık daha fazla gecikmeksizin iki devletli çözüm vizyonu temelinde tarafları adil bir çözüme yönlendirmek için sorumluluk alması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; ‘İsrail'in devlet olarak varlığını sürdürebilmesi ve vatandaşlarının güvenliğini sağlaması ancak bu şekilde sağlanabilir.’

Son olaylar, 56 yıldır devam eden hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuçtur. Toprakları, hayat ve gelecek umutları elinden alınan Filistin halkı bugün yeni ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. İki milyon insanın yaşadığı ve 16 yıllık ablukayla çoktan bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde coğrafyamızı bu zorlu durumdan en kısa sürede kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Konya Büyükşehir Meclisi olarak bizler de işgalci İsrail’in yaptığı katliamları şiddetle ve esefle kınıyor, bölgede barış ikliminin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Dualarımız ve desteklerimiz, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz.”