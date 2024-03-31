Konya'da Başkan Altay yerel için oyunu kullandı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu’nda 2317 nolu sandıkta kullandı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu’nda 2317 nolu sandıkta kullandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu’ndaki 2317 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Altay, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konyalılara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Altay, "Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
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