Kocaeli'de İYİ Parti'den 'zam' tepkisi: Halk faturayı kesecek!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, zamlarla ilgili açıklamada bulundu.

Halkın zam yağmurunun altında ezilmeye devam ettiğine vurgu yapan Başkan Acur, daha üç hafta önce motorin fiyatları 37,17 lira olduğunu fakat sadece son 9 günde gelen zamlarla birlikte mazot fiyatı 41 lirayı aştığına vurgu yaparak, "Hükümet zamları yeterli görmemiş olacak ki son zamla birlikte motorin fiyatının 42 lirayı aşması bekleniyor. AK Parti’nin kötü ekonomi politikaları nedeniyle iğneden ipliğe her şeyin zamlandığı ülkemizde bu zamlarla birlikte halkımızın ekmeğinin daha da küçüleceği, market ve pazar fiyatlarının artacağı ortada. Dahası, emekliden asgari ücretliye, memurda işçiye, yeni yılla birlikte yaşanan maaş zamlarının kısa sürede eriyeceği bir gerçek" diye konuştu.

Başkan Acur, yalnızca kendi geleceklerini düşünerek ülkede ağır bir ekonomik enkaz oluşturan AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde halktan büyük bir tokat yiyeceğine inandığını öne sürerek, "Fakirleşen, ümitsizleşen halkımızın ekonomik buhranın faturasını kendisini yönetenlere keseceğini biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.