Kocaeli'de CHP'li Yaşar Kardaş Başkan Büyükakın'a seslendi: Kanuna göre hareket edin!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Cumhuriyet Parkı projesi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a seslenerek, “KADIN KAZANDI” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Cumhuriyet Parkı yenileme projesi için yapılan engelleme çalışmaları İzmitlilerin de destekleriyle sonuç vermedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme gelen Cumhuriyet Parkı’nın protokolle devir kararı ile ilgili bir paylaşım yapan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Kadın kazandı” dedi

“KANUNA GÖRE HAREKET EDİN”

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Kardaş, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın’a diyebileceğimiz tek şey; “KADIN KAZANDI” KBB Meclisi 2005 yılında bir karar alıyor ve siz şimdi diyorsunuz ki “Olmaz, o karar eski karar” Öyle şey olmaz! Meclisinizin 17.02.2005 tarih ve 433 sayılı bir kararı var ve sizin o karara uygun hareket etmeniz gerekiyor. Cumhuriyet Parkı’yla ilgili herhangi bir lütfa ihtiyacımız yoktur. Çünkü zaten sonuç ortadadır. Lütfen kanuna göre hareket edin ve olması gerektiği gibi bu konuyu çözüme kavuşturalım" ifadelerini kullandı.