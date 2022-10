Kocaeli'de Başkan Büyükakın, Karamürsel'i dinledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel merkez esnafına bereketli işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.KOCAELİ (İGFA) - Her fırsatta vatandaşlarla buluşan ve kentin gelişimine dönük yeni fikirleri ve talepleri alan Başkan Büyükakın, Karamürsel’e yapılan hizmetler için vatandaşlardan yoğun bir teşekkür aldı.

Sahanın nabzını çok iyi tuttuklarını, saha ekibi olduklarını ve vatandaşlarla her an bir arada bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Bugün Karamürsel ilçemizdeki kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik. Teveccühleri ve destekleri için bir kez daha gerek esnaflarımıza gerekse vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne demiştik; Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Durmadan, duraksamadan, tek bir anı boş geçirmeden çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK KENDİ İŞİMİZE ODAKLANDIK”

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da eşlik ettiği ziyaretleri değerlendiren Başkan Büyükakın, “Birlikteliklerimizde vatandaşlarımız bizlere her konuyla alakalı soruları oluyor. Kadirşinas hemşerilerimize ülke geneli ve yereldeki her konu hakkında doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Halkımızı kimsenin yanlış yönlendirmesine fırsat vermiyoruz. Tabi bir de hizmetlerimizi anlatıyoruz. Karamürsel ilçemize 2019-2022 arasında 124 proje ile 443 milyon 663 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi işimize odaklandık, kendi sorumluluklarımızın gereğini ortaya koymak için çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımız hizmet bekler, bizde bu beklentiye Kocaeli’nin her köşesinde cevap vermeye çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti.