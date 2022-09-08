Kocaeli Çayırova'da Suna Çınar başkanlığa talip oldu

Kocaeli'de CHP Çayırova İlçe Başkanlığı için yapılacak olan olağanüstü genel kurulda Suna Çınar başkanlığa aday oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uzun yıllardır İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Suna Çınar, 24 Eylül’de yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday oldu.

Yıllardır bu partiye emek veren, ter akıtan biri olarak yapılacak olağanüstü genel kurulda partinin hedeflerini daha ileriyle taşımak için başkan adayı olmaya karar verdiğini söyleyen Suna Çınar, “Bu süreç oldukça çok önemli çünkü önümüzde yaklaşan bir Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçimi var. Bu dönemde hem ilçede hem de ülkemizde partimizin bayrağını daha ileriye taşıyacağımı düşünüyorum. Yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olan partimizin her kademesinde görev yaptım. Dört dönemde kadın kolları başkanı olarak hem ilçemize hem de partimize hizmet ettim. Bu görevlerimde olduğu gibi bundan sonrada Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte partim adıma mücadele etmeye devam edeceğim.” dedi.