Kocaeli Çayırova'da Başkan Çiftçi'ye özel karşılama

Bugün mazbatasını alarak, ikinci dönemine resmen merhaba diyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi önünde mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.KOCAELİ (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından bugün Yüksek Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Çayırova'da iki dönem üst üste belediye başkanlığı görevi yürütecek ilk isim olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi yeni döneminin ilk gününde mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Belediye önünde Başkan Çiftçi’ye günün anısına çiçek takdim edilirken, burada açıklamalarda bulundu.

“ŞİMDİ YENİ İŞLER ZAMANI”

Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz, artık yeni işler yapma zamanı. Biz 5 yıl önce sevince sloganıyla yola çıktık ve her şeyin başı sevmek. Bu sloganla da yola devam edeceğiz. Hepimiz bir vatandaşımızın daha duasını almak durumundayız. Çayırova’da yaşayan 160 bin hemşehrimizin yanında olacağız. Biz Çayırovalıyız, Çayırova Belediyesi’yiz bir devlet kurumuyuz ve bu kurumun çatısı altında hizmet üreteceğiz, vatandaşımızın daha mutlu ve huzurlu olması için çalışacağız. Çayırova Belediyesi çalışanları olarak biz büyük bir aileyiz. Bugüne kadar çok güzel işler başardık, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla da yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Çiftçi, konuşması sonrasında makamında misafirlerini ağırladı.