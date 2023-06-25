Kızılcıklı DEVA'dan da istifa etti!

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan AK Parti Bursa eski milletvekili Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden de istifa etti.BURSA (İGFA) - 22. ve 23. dönemde AK Parti'den Bursa Milletvekili görevinde bulunan ve geçtiğimiz yıl DEVA Partisi'ne katılan Sedat Kızılcıklı, yeni partisindeki Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden istifası sonrasında partiden de istifa ettiğini duyurdu.

Kızılcıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/sedatkzlckl/status/1672626107504369665