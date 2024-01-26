Kıymet Kara istifa mı etti? İstifası mı istendi?

Geçtiğimiz Pazartesi günü Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından, Gelecek Partisi Keşan ilçe Başkanlığı’na getirilen ve görev yetki belgesi kendisine verilen Kıymet Kara Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dün saat 17.00 sıralarında Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen ve Gelecek Partisi Edirne İl Başkanı Havva Aksoy, Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz ve Gelecek Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanı Selin Kirezci’nin katıldığı basın toplantısında Kara’nın istifasının istendiği ve istifasını sunmasının ardından görevden alındığı kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısında konuşan İl Başkanı Aksoy, şunları söyledi. “Yerel seçimlere yaklaştığımız bu günlerde gelecek partisi olarak tüm il ve ilçelerde daha iyi bir gelecek mücadelesini sürdürüyoruz. Hizmet yolculuğumuzun başında söz verdiğimiz gibi, durmadan, yorulmadan ve ihmal etmeden tüm vatandaşlarımızla gönülden kucaklaşıyoruz. Bu süreçte ülkenin bir numaralı gündemi olan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı ile mücadele en büyüğümüzden en küçüğümüze hepimizin asli bir görevi olmuştur. Yerel yönetimlerin de bu ekonomik mücadelede önemini biliyor ve yerel yönetimlerde adaylarımız ile omuz omuza mücadele vererek çalışmalarımızı son hızıyla sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte bizimle gönülden beraber olanlara öncelikle teşekkürü bir borç bilirim. 3 gün önce Keşan ilçe başkanı olarak Kıymet Kara Hanımefendi'nin atamasının yapıldığını duyurmuştuk. Gelecek Partisi Genel merkezimizin ve Edirne il başkanlığımızın aldığı karar gereği, ilçe başkanı olarak ataması yapılan Kıymet Kara hanımefendinin istifası istenmiş, istifası alınmış ve ilçe teşkilatı şimdilik feshedilmiştir. Kıymet Kara’nın partimiz ile ilişkisi kalmamıştır, kamuoyunu saygı ile bilgilendiriyoruz. İlçe teşkilatımızın tekrar kurulması süreci için il başkanlığımız yetkilendirilmiştir. Daha güçlü bir gelecek için en kısa sürede ilçe başkanlığımız kurulacak ve güçlenecektir. Bu zorlu mücadele sürecinde Keşan'ı iyi tanıyan, Keşan'da çok sevilen değerli belediye başkan adayımız Aydoğan Ersöz ile omuz omuza mücadele etmekten mutluyuz. Gelecek Partisi il başkanlığı olarak, Aydoğan Ersöz'ün saha çalışmalarında ve tüm çalışmalarında destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan yerel seçimlerimizin ve arzu ettiğimiz geleceğin tüm Keşan halkına hayırlı olmasını temenni ederim.”

Basın toplantısının ardından basın mensuplarının genel merkez tarafından Kara'nın istifası neden istendi veya kendisi mi istifa etti? soruları karşısında söz alan Aksoy ve Ersöz, "Genel Merkezimiz böyle uygun görmüş. İstişare ederek böyle bir karar aldık. Kıymet Kara'nın bizimle hiç bir iletişim kalmamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz biz de kendi teşkilatımızı güçlendireceğiz bu konuda. Genel merkezimiz biz böyle uygun gördük böyle devam edeceğiz." şeklinde cevaplandırdılar.

Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı'ndaki bu gelişmenin ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden bir resmi açıklama yapılıp yapılmayacağı da merakla bekleniyor.