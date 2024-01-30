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Kılınç’tan, Anıl Çakır’ın açıklamalarına  cevap

SİYASET 30.01.2024, 10:57
Kılınç’tan, Anıl Çakır’ın açıklamalarına  cevap

 AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın iddialarına yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın “2024 yılı yatırım programında Keşan yok!” başlıklı  haberde dile getirdiği iddialara yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Kılınç’ın açıklamasında değindiği konular şöyle;

“KEŞAN’A HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kılınç, iktidar olarak çalıştıklarını belirterek “Keşan ve bölgemiz için AK Parti İktidarımız, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm siyasilerimiz ile birlikte muhalefetin bilgisi dahi olmadığı sorunları çözmek için gece – gündüz çalışıyoruz.” dedi.

 30 YIL SONRA YENİDEN AYAĞA KALKAN KEŞAN VAR

Bölgemizde 30 yıl sonra ayağa yeniden kalkmış, vatandaşımızın takdirini gören bir “Keşan” var diyen Kılınç “Ama yine takdir ederseniz ki muhalefetin bundan haberi yok . Muhalefet, geçtiğimiz yıllarda yatırım programında olan ve yakından takip ettiğimiz; Keşan Enez Yolu ,Yayla Dalgakıran Projemiz ve Keşan OSB projemiz hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuş.

Bölgemiz için yapılan yatırım ve projelerimizi şeffaf olarak basınımızla paylaşıyoruz.

Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuz gibi ,sizlerinde merak ettiği her konuya açıklıkla cevap verebiliriz. Öncelikle Bakanlığımızdan onayı geçen ve tapusunu aldığımız Gıda OSB (Organize Sanayi Bölgesi)’nin  31 Ocakta alt yapı  ihalesi yapılacaktır. Bunu kamuoyu bilmektedir. Bölgemizde Keşan ve  İpsala da olmak üzere 2 tane OSB yapılacaktır . İstihdam yaratacak olan Gıda OSB bölgemizin can damarı olacaktır.” şeklinde konuştu

KEŞAN-ENEZ KARAYOLU İHALESİ YAPILACAK

Kılınç, bölge açısından önemli ve zaten yatırım programında olan Keşan- Enez kara yolunun yapımı ihale onayı tamamlandığına vurgu yaparak açıklamasına şöyle devam etti. “Çalışmalar başlatılacaktır.Bu konuda  öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uroğlu’na ,Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal’a şükranlarımı sunuyorum.”

YAYLA DALGAKIRAN’A KAVUŞACAK

Yayla Limanı Kıyı Tahribatı için Denizaltı beton dalgakıran projesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı öncülüğünde Yayla Balıkçı Barınağının tahribatı sonucu başlatılan Dalkıran Etüt Projesi ihalesinin tamamlanıp önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacağını da belirttiklerini açıklayan Kılınç açıklamasını şöyle tamamladı “Keşan ve bölgemizde gerçekleşen ve tüm vatandaşlarımız için önemli olan bu konularda biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Laf değil icraat üreten hizmet anlayışımız ile vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Keşan ve bölgemiz için çabamız kamu hizmetlerinin hız ve kalitesini arttırmaktır. Bu hususta çalışmalarımızı sürdürüyor, Keşan ve bölgemize yatırım programında olan projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

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